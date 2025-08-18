وزير الزراعة: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم من خلال زيادة مساحات القمح

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة هذا العام نشهد طفرة في توريد القمح وحققنا 4 ملايين طن، مشيرا إلى أنه نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم من خلال زيادة مساحات القمح.



وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الجمعيات الزراعية مازالت أجنحة ضعيفة للوزارة ويجب ان تتحول لكيانات قوية، مؤكدا أن قانون التعاونيات الزراعية لخدمة المزارع وتحقيق طفرة في الإقتصاد الريفي.

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه رصدنا ممارسات غير مشروعة في توزيع الأسمدة المدعمة، مؤكدا أنه استبعدنا 300 ألف فدان بسبب الحيازة، وطبقنا مبدأ عدالة توزيع الأسمدة لضمان وصولها لجميع المزارعين المستحقين.