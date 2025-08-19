انقلاب تريلا محملة بالقمح على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

تعرضت تريلا محملة بالقمح، للانقلاب على الطريق الصحراوي الغربي شمال مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية، وحدوث تكدسات مرورية بالطريق.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إنقلاب تريلا محملة بالقمح

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب شاحنة تحمل لوحات معدنية رقم "8493 ي هـ ع"، محملة بالغلال.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، حيث تم غلق الطريق جزئيًا لتسهيل أعمال رفع الحمولة وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة.