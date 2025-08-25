قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة "غير مقبولة" تتعلق بمعاداة السامية

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، السفير الأمريكي لدى باريس، تشارلز كوشنر، على خلفية رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبرتها باريس "غير مقبولة" 

وجّه السفير كوشنر رسالة إلى ماكرون نُشرت في مقال مفتوح، عبر وول ستريت جورنال، أعرب فيها عن "قلق عميق" إزاء الارتفاع الحاد في جرائم معاداة السامية في فرنسا، متهماً الحكومة الفرنسية بعدم بذل جهد كافٍ لمواجهتها.

وأضاف السفير أن "أفعال الكراهية ضد اليهود تتصاعد منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023"، مشيراً إلى أن تصريحات ماكرون بشأن دعم الاعتراف بدولة فلسطين لـ"تشجع المتطرفين، وتغذي العنف، وتعرض حياة اليهود في فرنسا للخطر" 

ووصفت الوزارة الفرنسية تصريحات السفير بأنها "غير مقبولة"، مؤكدة أن مثل هذه الملاحظات تتعارض مع اتفاقية فيينا 1961، التي تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة 

 وذكرت أن السفير سيُستدعى إلى خارجية فرنسا يوم الاثنين للتباحث حول الرسالة ومضمونها 

تأتي هذه الأزمة بعد توتر علاقات مماثل بين باريس وتل أبيب، إذ وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى ماكرون اتهم فيها الأخير بـ"تفجير معاداة السامية في فرنسا" بعد إعلان الأخير نيته الاعتراف بفلسطين كدولة 

وردت الرئاسة الفرنسية على تلك الاتهامات، واصفة إياها بـ"القاسية والخاطئة" 

من جهته، أصرّ السفير كوشنر على أن "المنظور المناهِض للصهيونية هو معاداة للسامية ببساطة"، مضيفاً تساؤلات عن المنظور التعليمي في المدارس الفرنسية، لا سيما مع ارتفاع معدلات الجهل حول محرقة اليهود ("الهولوكوست") بين الشباب 

تثير هذه التطورات قضايا حساسة تتعلق بالحريات الدينية، والسياسات المناخية تجاه النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، ووظيفة الدبلوماسية في إطار المراجعة الذاتية للدول. 

ومع تصاعد التوتر، يتوضح أن فرنسا تسعى إلى الدفاع عن استقلال قراراتها الوطنية، بينما تحاول الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الضغط لربط السياسات الداخلية بتداعياتها الإقليمية والدولية.

