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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كميات كبيرة من المخدرات والسلاح.. الداخلية تداهم بؤرا خطرة بمحافظتين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

 

كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة نارية.. ضبط خلالهم (بندقية خرطوش- 2 طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (متهمان) و تنفيذ (829) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية"). 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية المحكوم عليهم المواد المخدرة

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