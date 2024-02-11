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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير ويتابع توافر السلع الغذائية بكفر الزيات|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية تابع خلالها الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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واستمرت الجولة بتفقد كورنيش كفر الزيات لمتابعة الاعمال بالمرحلة الثانية من الكورنيش حيث تتم أعمال إزالة طبقة الاسفلت والاستراحات ومقاعد انتظار المواطنين القديمة وذلك عن طريق لوادر مجلس مدينة كفرالزيات ونقل مخلفات أعمال الهدم والتكسير بعيدا عن كورنيش النيل وذلك تمهيدا لبدء العمل في المرحلة الثانية وتطويرها .
وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشي وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفس حضاري لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الأسواق والمنافذ التجارية بكفر الزيات للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها ، حيث تفقد المحافظ منفذ معا ضد الغلاء بكفر الزيات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة  واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

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كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم حيث أشاد المواطنون بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهما على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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بالمرحلة الثانية بالطاقة الشمسية انتظار المواطنين بيع السلع الغذائية النعناعية المواطنون تلبية احتياجات تطوير كورنيش تطوير الكورنيش تجارة الجملة تلبية احتياجات المواطنين تلبية إحتياجات المواطن

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