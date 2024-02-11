للتأكد من صرف مقررات فبراير|وكيل تموين بورسعيد يتفقد فروع شركة تجارة الجملة

تفقد محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة ومخازن السلع الاستيراتجية التي تؤمن احتياجات المحافظة من السلع التموينية والسلع الحرة.



جاءت جولة وكيل وزارة التموين فى بورسعيد للتأكد من صرف المقررات التموينية إلى البدالين التموينين بصورة سليمة وكذا توافر السلع التموينية من سكر وزيت وغيرها من السلع الإستيراتيجية بكميات وفيرة ، وعدم وجود أي عجز.

كما حرص وكيل تموين بورسعيد على التأكد من تنوع السلع وسلامة تخزينها بالطرق السليمة وتوفر إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بالمخازن المتخصصة حفاظا على أموال الدعم.



وحرص عوض أثناء جولته متابعة سير حركة صرف السلع التموينية فى الاسبوع الثاني من فبراير والاطمئنان على المقرارات التموينية.



وقدم عوض الشكر للعاملين بفرع الشركة العامة لتجارة الجملة فى بورسعيد على استمرار العمل لتلبية إحتياجات المواطنين حتى فى أيام العطلات الرسميةتزامنا مع سوء الأحوال الجوية.

وشدد وكيل تموين بورسعيد على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.





كما تفقد عوض عدداً من المخابز البلدية مؤكداً ان المخابز تعمل بكامل طاقتها الانتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة وان حصص المخابز تصرف بشكل يومى وبالشكل المعتاد مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين بكل سهولة ويسر .