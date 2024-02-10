تموين بورسعيد تداهم المخابز المخالفة للأوزان والمواصفات وتحرر محاضر لغير الملتزمين

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملات مكبرة مشتركة مع مباحث التموين بتعليمات من القيادة السياسية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المحال والأسواق وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وفى إطار جهود مديرية التموين من خلال الحملات الرقابية صباحية ومسائية برئاسة التموين

واسفرت الحملات التي قادها محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد سهيل الجبالي عن تحرير 46 محضر تموينى بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة.

كانت رقابة بورسعيد التموينية داهمت عدداً من المخابز البلدية للاطمئنان على جوده رغيف الخبز المقدم للمواطنين وتمكنت من ضبط 4 مخابز بأنحاء متفرقة بالمحافظة قامت بالتلاعب بأوزان رغيف الخبز وتم تحرير أربعة تقارير إثبات حالة بالواقعة وكذا تمكنت من ضبط 3 مخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز المقدم للمواطنين للمواصفات

وحررت رقابة بورسعيد التموينية 3 تقارير إثبات حالة ل 3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين داخل المخبز ما يشكل خطراً على الصحة العامة.

على جانب اخر واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها على المحال التجارية لضبط المخالفين منهم وتمكنت من ضبط 2 محل تجارى قام أصحابها بحيازة وعرض وبيع وطمس سعر سكر المبادرة الخاص بمبادرة تخفيض الأسعار لبيعه بأزيد من السعر المقرر له ب27 جنيه للتربح من فارق السعر فى السوق السوداء، وتم تحرير محضرين بالواقعتين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت رقابة بورسعيد التموينية من ضبط أحد المحال التجارية لحيازته كمية تقدر ب 250 كجم أرز بدون أى بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

و تحرر تعدة محاضر مخالفة داخل الأسواق بأنحاء متفرقة بالمحافظة، بينها 15 محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائية و 12 محضر شهادات صحية للعاملين بالمواد الغذائية بالإضافة الى 6 محاضر لمحال تجارية لقيامها ببيع سجائر بأزيد من سعرها الرسمى.