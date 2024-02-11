بدء تلقى تظلمات نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم الأحد في تلقي طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك لإدارتي بنها وقها التعليمية، حيث تم تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوي الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للاطلاع على أوراق الإجابة.

وتضمن جدول التظلمات وضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات ، وجاءت أيام كل إدارة على النحو التالى:

- إدارتا بنها وقها التعليمية: الأحد 11 فبراير الجارى.

- إدارتا طوخ وكفر شكر: الإثنين 12 فبراير الجارى.

- إدارة شرق شبرا الخيمة: الثلاثاء 13 فبراير الجارى.

- إدارة غرب شبرا الخيمة: الأربعاء 14 فبراير الجارى.

- إدارتا القناطر الخيرية وقليوب: الخميس 15 فبراير الجارى.

- إدارتا الخانكة والعبور: السبت 17 فبراير الجارى.

- إدارتا شبين القناطر الخصوص: الأحد 18 فبراير الجارى.

كما تم تحديد يوم الإثنين الموافق 19 فبراير الجاري للمتخلفين عن موعد التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة.

على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط.

ويتم حضور ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع علي ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب المحمول، ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدي شعراوي الابتدائية ببنها.