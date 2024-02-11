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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: الحالة ملحة لحماية العاملين في القطاع الطبي بغزة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن الوضع كارثي في قطاع غزة ، ولم يشهد له العالم مثيلا.

وزيرة الصحة الفلسطينية:الطواقم الطبية تعمل في ظروف مستحيلة بغزة


وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي لها، أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف مستحيلة بغزة، لافتة إلى أن هناك حالة ملحة لحماية العاملين في القطاع الطبي بغزة.


وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، بضرورة التدخل لحماية حقوق الإنسان و توفير المأكل و المشرب ، والحق الكامل في تلقي الخدمات  الصحية بكرامة مثل باقية شعوب العالم، مؤكدة انه يجب السماح الفوري بزيادة إدخال قوافل المساعدات الطبية و الإنسانية و الغذائية إلى أهالي غزة.


وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أنه تم تسليم الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الأحتلال في غزة.

 

 

وزيرة الصحة الفلسطينية غزة حرب إبادة قطاع غزة القطاع الطبي

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