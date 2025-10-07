بابا الفاتيكان يزور تركيا ولبنان أواخر شهر نوفمبر المقبل

يعتزم بابا الفاتيكان "ليو الرابع عشر"، زيارة كل من تركيا ولبنان اعتبارا من أواخر شهر نوفمبر المقبل، في أول جولة خارجية يقوم بها البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان، في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، إن البابا ليو الرابع عشر سيزور تركيا في الفترة من 27 حتى 30 من شهر نوفمبر المقبل، ثم يتوجه بعد ذلك إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر حتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل .

وأشار البيان إلى أن بابا الفاتيكان سيزور مدينة "إزنيق" التركية بمناسبة ذكرى مرور 1700 عام، على انعقاد "مجمع نيقية" وهو أول مجمع مسكوني رئيسي في تاريخ المسيحية.

جدير بالذكر أن البابا ليو، تولى منصبه في شهر مايو الماضي، ليكون أول أمريكي يتولى منصب بابا الفاتيكان.