محكوم عليه بالحبس 247 سنة.. القبض على صاحب مجموعة صيدليات بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك صيدليات - مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه محكوم عليه بالحبس 247 سنة وكفالات مالية، فى 103 قضية (جزئى، مستأنف) بتهم (شيك، تبديد).

كما تم ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 48 حكم (جزئى – مستأنف- غرامة ) بإجمالى 18 سنة وكفالة مالية، بتهم (تبديد).

وتم ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكما (جزئى، مستأنف ) بإجمالى حبس 19 سنة وستة أشهر بتهم (تبديد).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.