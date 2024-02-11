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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بأسوان

مشروعات رصف الطرق
مشروعات رصف الطرق بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أن المحافظة فى سباق مع الزمن لنهو المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمارها على الوجه الأكمل .

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وأشار المحافظ إلى أن هذا تحقق من خلال الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد ، وجارى إستكمال المرحلة الثانية ، وذلك بمسافة طولية إجمالية 8 كم ، وبتكلفة 154 مليون جنيه ليضم حارتين تتوسطهم جزيرة بعرض متر بداية من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هذا المشروع شهد جهود عظيمة بالتنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث تم فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR ) ، ثم تنفيذ 2 طبقة أسفلت ، فضلاً عن رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل .

وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى جاء ضمن حزمة من المشروعات التى تشهدها مناطق شرق المدينة مما يساهم فى تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث .

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