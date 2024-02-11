رعاية العاملين بالأزهر بأسوان تكرم 80 عضوا من الجمعية وحفظة القرآن الكريم

شهد نادي كيما الاجتماعى بمدينة أسوان فعاليات احتفالية تكريم جمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف فى أسوان، لأعضاء الجمعية المحالين للمعاش، وحفظة القرآن الكريم، كما تم تكريم أسر أعضاء الجمعية المتوفين.

وشهدت فعاليات احتفالية جمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف فى أسوان تكريم عدد ٨٠ من أعضاء الجمعية وحفظة القرآن الكريم.

وشهد الحفل كل من: الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ محمود الراوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري المراحل والإدارات التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية، وأسر المكرمين.