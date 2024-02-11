نهائي كأس مصر يقام في المملكة العربية السعودية| شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بخصوص نهائي بطولة كأس مصر الذي يجمع بين الأهلي والزمالك.

أوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية،:"مسؤولو السعودية طلبوا استضافة نهائي كأس مصر مقابل امتيازات مالية كبيرة وهو يعد تسويقا للبطولة الأقدم في مصر".

وأضاف،: "اتحاد الكرة قرر تنظيم مباراة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، متابعا:" لعب نهائي كأس مصر في السعودية أو الإمارات لا يقلل من قيمتها على الإطلاق، نظرًا لأن عالم كرة القدم الآن يعتمد بشكل كبير على الأموال.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار تقديم موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر إلى يوم 8 مارس، وذلك في المملكة العربية السعودية.