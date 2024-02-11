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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالص العزاء.. إسلام صادق ينعى شقيق سيد معوض عبر فيسبوك

سيد معوض
سيد معوض

نعى الناقد الرياضي إسلام صادق شقيق الكابتن سيد معوض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب إسلام صادق :"خالص العزاء للكابتن سيد معوض في وفاة شقيقه الأكبر نسأل المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم أهله الصبر ".

 

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين على ضياع هيبة منتخب مصر في أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن كل المنتخبات كانت تخشى مواجهة الفراعنة، وحتى منتخب الكونغو الديمقراطية كان خائفًا اليوم، لكننا لم يكن لدينا المستوى الذي يؤهلنا للمكسب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: "منذ بداية البطولة وروي فيتوريا تصريحاته متضاربة، ولا أحد يفهم ماذا يريد، حتى فنيا في المباريات كل التغييرات عليها علامات استفهام".

 

وأضاف: "من الممكن أن نكون حققنا استفادة كبيرة من أمم إفريقيا، وأن نجهز للاستعداد لبطولة كأس العالم، لكن روي فيتوريا لم يفعل أي شئ مطلقا من أجل تجهيز جيل جديد، ونحن نعاني فنيا بشكل واضح، قمنا بضم لاعبين لا تستحق التواجد مثل فتوح ومحمد صبحي وعلي جبر ومحمود حمادة ولم يكونوا جاهزين فنيا مطلقا".

وواصل: "لا يفرق معي رحيل فيتوريا أو اتحاد كرة القدم، لكننا لم نسمع عن وجود مشروعات طويلة الأمد من أجل نهضة الكرة المصرية، لو لم نتخذ قرارات لإصلاح الملاعب والمسابقات ومنظومة الكرة المصرية فلن نتحرك خطوة للأمام، لو كنا كسبنا فقط اليوم كان سيكمل فيتوريا مسيرته بشكل طبيعي، مع أنني أرى أنه لو كان كسب البطولة لابد من رحيله أيضا لأنه لم يطور أي شئ مطلقا".

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