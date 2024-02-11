حدائق جامعة القاهرة تستقبل الطلاب خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

استقبلت حدائق جامعة القاهرة ، طلاب جميع الكليات المختلفة خلال اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى 2023/2034.

وحرص الطلاب على التواجد باليوم الأول بعد فترة اجازة امتحانات الفصل الدراسى الأولى والتى استمرت ١٤ يوما ، و شهدت الحدائق تجمعات عدد من الطلاب بعد هذه الفترة.

نهاية إجازة منتصف العام 2024

وبدءت إجازة نصف العام الدراسي 2024 من يوم السبت 27 يونيو واستمرت لمدة أسبوعين، حيث انتهت إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب الجامعات يوم الخميس 8 فبراير.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، بداية من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات، لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني لتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعامالجامعى 2023/ 2024.

واستعدت الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني بتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

وانتهت الجامعات من تجهيز جداول الفصل الدراسي الثاني واعلانه للطلاب خلال مع بداية الاسبوع.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

- بدأ العام الجامعي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لمدة 14 أسبوعًا.

- انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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