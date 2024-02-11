جائزة كبيرة للفائز.. موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

قدم الإعلامي أحمد شوبير توضيحات حول إقامة بطولة كأس مصر خارج مصر وذلك خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع على راديو أون سبورت إف إم.

مكافأة البطل

وأكد شوبير أنه لا يوجد تقليل من قيمة إقامة البطولة خارج مصر، موضحا أن كل فريق، سواء الأهلي أو الزمالك، سيحصل على مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار، والفائز في المباراة النهائية سيحصل على 350 ألف دولار، بينما سيحصل الخاسر على مبلغ مقداره 100 ألف دولار.

وأوضح شوبير أن مجموع الجوائز المالية سيصل إلى 650 ألف دولار، قائلا: إن هذا المبلغ من وجهة نظري يُعتبر أقل من قيمة بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري زيادة قيمة الجوائز المالية بشكل أكبر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يشار إلى أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائي على تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ليُقام اللقاء يوم 8 مارس بدلاً من اليوم المحدد سابقاً في 13 مارس، تم التنسيق والاتفاق بين اتحاد الكرة والشركة المنظمة للمباراة النهائية على أن يُقام اللقاء على ملعب المملكة أرينا وسط حضور جماهيري.

واتفقت الشركة الراعية للمباراة مع اتحاد الكرة على عدم تشفير اللقاء أمام الجماهير المصرية، مما يعني أن المباراة ستكون متاحة للمشاهدة العامة، وسيتم بثها على قنوات أون تايم سبورتس بشكل طبيعي.