جامعة حلوان: المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية علي رأس أولوياتنا

تستعد جامعة حلوان خلال الفصل الدراسي الثاني لتنظيم العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به .

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وأكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .

على جانب أخر تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم ورش عمل للموهوبين لتنمية مهاراتهم قبل إقامة المعرض، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون.

كما خصصت الجامعة جوائز نقدية للفائزين الأوائل، حيث يحصل المركز الأول على 6000 جنيه، والثاني 5000 جنيه، فيما يحصل المركز الثالث على 4000 جنيه، والرابع 3000 جنيه، أما الخامس 2000 جنيه، بالإضافة إلي 3 مراكز تشجيعية.

ويشارك في المعرض طلاب من كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.