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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة ضد غرناطة.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

صدى البلد

تجري مباراة برشلونة ضد غرناطة مساء اليوم على ملعب "المونتجويك"، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يقبع غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

تبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم بثها على قناة beIN sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه تيرشتيجن.
خط الدفاع: كوندي، أراوخو، مارتينيز، كانسيلو.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.
خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري.

برشلونة ضد غرناطة إيلكاي جوندوجان روبرت ليفاندوفسكي جوندوجان ليفاندوفسكي كانسيلو فريق برشلونة

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