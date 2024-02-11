عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس اليوم الأحد، حيث كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم حيث توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح، قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ويسود طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما انه المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الأحد 23 درجة مئوية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وعن أهم الظواهر الجوية فتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

