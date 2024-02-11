تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول انخفاض أسعار اللحوم وطرحها في منافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

بعد ارتفاع مفاجئ لأسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، عادت الأسعار للاستقرار من جديد مع توقعات بانخفاض أسعار اللحوم وتراجعها خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بالاضافة الى توضيح سبب تراجع أسعار اللحوم، وسعر كيلو اللحوم الآن في الأسواق والمنافذ الحكومية.

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد إقبال المواطنين على اللحوم والدواجن، ومع ارتفاع أسعارها، بات جميع المواطنين يتساءلون عن إمكانية انخفاضه مرة أخرى، وسط حالة من الضيق من الارتفاع غير المبرر، ليتفاجأ الجميع اليوم باستقرار أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق والمنافذ الحكومية، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.

وكانت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط، بشكل مُفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط 100 جنيه في الكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في محلات الجزارة بين 350 و450 جنيهًا للكيلو، وتجاوزت الـ 450 جنيهًا في بعض المناطق الراقية.