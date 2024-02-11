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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تسجيل صوتي يكشف الأسباب|مصرع طيارين ونجاة 3 ركاب في تحطم طائرة بفلوريدا

مصرع طيارين ونجاة
مصرع طيارين ونجاة 3 ركاب في تحطم طائرة بفلوريدا

تحطمت طائرة في فلوريدا واندلعت فيها النيران، ما أدى إلى مصرع طيارين اثنين بينما فرّ الركاب من حطام الطائرة.

وشوهدت سيدني آن بوسمان (27 عامًا) والركاب آرون بيكر (35 عامًا) وأودرا جرين (23 عامًا) يهرعون بعيدًا عن موقع الحادث على طريق سريع أثناء محاولة هبوط اضطراري فاشلة في مطار نابلس. 

وانحرفت الطائرة عن مسارها واصطدمت بجدار الطريق السريع 75 بالقرب من مقاطعة كولير، ما أدى إلى مصرع الطيار إدوارد دانييل مورفي (50 عامًا) ومساعده الطيار إيان فريدريك هوفمان (65 عامًا) بسبب عطل في محركي الطائرة.

وكشف مقطع فيديو جديد من شاهد عيان يدعى كايل كاليير صرخات رعب الركاب الناجين وهم يركضون بعيدًا عن الحطام المحترق.

بينما كان ثلاثة أشخاص يركضون بعيدا، صرخ كايل: "هل يوجد أي شخص آخر هناك؟" صرخت امرأة من الخلف: "نعم، طيارينا"، وأضافت أخرى: "لا أعرف ما إذا كانا على قيد الحياة، لا أعرف الكثير".

وكشف تسجيل صوتي سابق اللحظات الأخيرة للطيار الذي قال: "لن نتمكن من الوصول إلى المدرج، لقد فقدنا كلا المحركين" قبل أن تتحطم الطائرة بالقرب من طريق باين ريدج.

فلوريدا مصرع طيارين الطائرة

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