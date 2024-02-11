569 طن أرز وسكر.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (691) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. وبلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (569 طن سلع تموينية أبرزها "107 طن أرز، 56 طن دقيق، 45 طن سكر" – 438 ألف لتر مواد بترولية – 30 ألف عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.