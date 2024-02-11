فولة واتقسمت نصين.. شبيه سمير غانم: بفكر أقدم قصة حياته

أحدث الفنان المسرحي الشاب أيمن الشريف، الشهير بـ "شبيه سمير غانم"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر التريند؛ بعد انتشار أكثر من فيديو له وهو يقلد الفنان الراحل سمير غانم.

وأعاد أيمن الشريف، تجسيد بعض المقاطع والمشاهد للفنان الراحل سمير غانم، حيث قام بمحاكاة أداء الفنان الراحل، وردد أبرز الإيفيهات التي اشتهر بها في عدد من أعماله البارزة.

وكان أبرز المقاطع التي قام بها من فيلم "يا رب ولد" ومشاهد من مسلسل "حكاية ميزو"، ومسرحية "المتزوجون".

وتحدث أيمن شريف ، شبيه الفنان الراحل سمير غانم عن بداية شهرته وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو له كان يقلد فيه شخصية "مسعود" في مسرحية المتزوجون.

وقال أيمن الشريف، في لقاء خاص مع صدى البلد إن شقيقته هي أول من لاحظت الشبه بينه وبين الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنه دخل مجال التمثيل عام 2017.

ونوه بأنه شارك في العديد من العروض المسرحية، وقدم خلالها شخصيات مختلفة ومتنوعة، بعيدا عن تقليد الفنانين، وفي أثناء أحد العروض، استعان بشعر مستعار "باروكة" وهنا لاحظ الجميع الشبه الكبير بينه وبين الفنان سمير غانم.

اضاف أنه في البداية كان يخاف من تقليد الفنان سمير غانم، حيث أنه شخصية مليئة بالتفاصيل ويتمتع بطابع خاص وقبول وكاريزما، جعلت له مكانة خاصة قي قلوب الجماهير.

أوضح الفنان المسرحي أن الهدف من تقليد الفنان سمير غانم، هو إعادة تلك المشاهد وذكرى الفنان سمير غانم لأذهان للجمهور مرة أخرى للحديث عنه بشكل مستمر، ورسالة مهمة لإسعاد محبيه، لأنه يحبه للغاية وكان يحلم بالعمل معه قبل وفاته.

سمير غانم هو فنان كوميدي من مواليد 15 يناير من عام 1937 محافظة أسيوط، رحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض.