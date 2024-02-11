"مودرن جاس": ملء خزان الرائحة اليدوى الخاص بمحطة غاز نجع حمادي

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيجرى ملء خزان الرائحة اليدوى الخاص بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمحافظة قنا مركز نجع حمادي وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

أهابت "مودرن جاس"، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.



وتؤكد "مودرن جاس" أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.





ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعي من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.