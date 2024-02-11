جنة على الأرض.. شاطئ Famara في لانزاروت ضمن أفضل 100 بالعالم

يغرم المصطافون البريطانيون بأشياء قليلة مثل شاطئ رائع تحت أشعة الشمس الساطعة.

إذا كنت تبحث عن أفضل النقاط الساخنة على شاطئ البحر للسفر إليها هذا العام فأنت محظوظ - حيث صنف موقع Lonely Planet أفضل 100 شاطئ خاصته والبعض منها موجود هنا في أوروبا.

يمكن العثور على أحد أعلى شواطئ العالم تصنيفًا في وجهة جزيرة على بعد ساعات قليلة بالطائرة من المملكة المتحدة.

يحتل شاطئ Famara ، المعروف أيضًا باسم La Caleta de Famara ، في لانزاروت ، جزر الكناري ، مرتبة عالية برماله الذهبية الداكنة ومحيطه البري وأمواجه الرائعة لراكبي الأمواج.

الشاطئ ليس فقط مكان رائع لحمامات الشمس والسباحة ، ولكنه أيضًا مكان رائع للمشي وعشاق الطبيعة.

يقع عند قاعدة منحدرات Risco de Famara الجميلة - تكوين بركاني مشهور بمساراته العديدة للمشي والتصاعد وتسلق الجبال.

كما يُشاد بالشاطئ الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات لكونه "شاطئًا رياضيًا" حيث يعد مكانًا رائعًا لركوب الأمواج ، والتزلج على الجسم ، والركمجة الشراعية ، وركوب الأمواج الطائرة بفضل أمواجه المناسبة والرياح. لذا ، إذا كنت تحب الحركة في عطلتك ، فهذا مكان رائع للزيارة.

تتوفر أيضًا رياضات جوية مثل التزلج بالمظلة والطيران الشراعي في المنطقة بفضل المنحدرات.

ومع ذلك ، إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك أكثر اهتمامًا بالاسترخاء ، فسيتحول الشاطئ إلى ملاذ خلال انخفاض المد. عندما ينحسر الماء ، يخلق بركًا ضخمة من المياه الضحلة الهادئة المثالية للسباحة البطيئة وحمامات الشمس.

إذا تمكنت من التوجه إلى هناك لمشاهدة غروب الشمس ، فسترى المحيط يتحول إلى مرآة عملاقة تعكس الألوان الرائعة في السماء للحصول على صورة رائعة على إنستغرام.

يتوفر الكثير من كراسي التشمس والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها من وسائل الراحة في مكان قريب.

بالإضافة إلى ذلك ، تفتخر قرية الصيد القريبة La Caleta de Famara بمطاعم بها تراسات جميلة حيث يمكنك الاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة والنبيذ اللذيذ، كما أشاد المصطافون بمكان الشاطئ على موقع TripAdvisor أيضًا.