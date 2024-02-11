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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشي من طريق تانى وهددني.. سيدة تشتكى سائق شركة توصيل على الفيس بوك

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر صاحبة الحساب من سائق بإحدى شركات توصيل الركاب لقيامه بالسير من طريق غير معتادة عليه للوصول لمحل عملها، وحال طلبها منه العودة للطريق الرئيسى قام بنهرها وإجبارها على الترجل من السيارة مدعيةً تهديده لها بإستخدام آلة حادة "مفك".

 بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الشاكية والسائق على إثر قيامه بإتخاذ طريق مغاير وفقاً لتطبيق "GPS"، كما تبين عدم صحة قيام السائق بتهديدها بإستخدام آلة حادة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك السائق سائق شركة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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