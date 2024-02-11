الملك تشارلز يحضر قداس الكنيسة في أول نزهة منذ إعلان إصابته بالسرطان |فيديو

حضر العاهل البريطاني الملك تشارلز إلى الكنيسة اليوم الأحد في أول نزهة عامة له منذ إعلانه الأسبوع الماضي أنه مصاب بالسرطان وأنه سيؤجل بعض ارتباطاته للخضوع للعلاج.

ولوح الملك، الذي كان يرتدي معطفا بنيا ويحمل مظلة، للجمهور لدى وصوله مع زوجته كاميلا إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام بشرق إنجلترا.

وأعلن قصر باكنغهام يوم الاثنين الماضي أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاما) بنوع غير محدد من السرطان، ويجلس الملك على العرش منذ أقل من 18 شهرا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وأصدر تشارلز، الذي يقضي بعض الوقت في منزله الريفي في ساندرينجهام، رسالة يوم السبت الماضي يعرب فيها عن امتنانه للمهنئين بعد تشخيص حالته.

وأثناء خضوعه للعلاج، قام الملك تشارلز بتأجيل ارتباطاته العامة لكنه يخطط لمواصلة الكثير من عمله الخاص كملك بما في ذلك مقابلة رئيس الوزراء الأسبوعي والتعامل مع أوراق الدولة.

وتم اكتشاف السرطان عندما مكث تشارلز ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي، حيث كان يخضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد، وبخلاف تأكيد أنه ليس سرطان البروستاتا، لم يقدم القصر أي تفاصيل أخرى.

