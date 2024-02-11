10 ٪ من أطفال غزة دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن معدلات مثيرة للقلق من سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة، وهو ما يمثل أول عملية جمع بيانات من نوعها منذ بداية النزاع. ووفقاً لنتائج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعاني ما يقرب من 10% من الأطفال في هذه الفئة العمرية من سوء التغذية الحاد.

وكشف الفحص الذي أجري على 3500 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات و11 شهراً أن 9.6% منهم يعانون من سوء التغذية الحاد. ومما يثير القلق بشكل خاص الوضع في شمال غزة، حيث ارتفع معدل سوء التغذية الحاد إلى 16.2%. تمت هذه العروض في ستة مواقع في المنطقة بين 29 يناير و5 فبراير.

ويسلط تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على ظروف الأمن الغذائي الصعبة في المنطقة الوسطى والمحافظة الجنوبية، حيث تواجه خان يونس أزمة جوع كبيرة. وقد أدى تدفق النازحين داخليا إلى محافظة رفح إلى تفاقم القيود المفروضة على الموارد.

وتتعرض الجهود الإنسانية في غزة للعرقلة بسبب إغلاق الحدود المتكرر والقيود المفروضة والمخاوف الأمنية، مما يمنع الشركاء في المجال الإنساني من تنفيذ عمليات فعالة.

ويؤكد هذا الوضع الحاجة الملحة للمساعدة الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.