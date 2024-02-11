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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ولاد رزق 3.. أسماء جلال تنشر الصور الأولى لها من كواليس الفيلم

صدى البلد

انضمت الفنانة أسماء جلال لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، ونشرت الصور الأولى لها من كواليس الفيلم عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وانتهت أسماء جلال أيضًا من تصوير فيلم «اللعب مع العيال» من بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، وويزو، من تأليف وإخراج شريف عرفة، والذي من المقرر عرضه في صيف 2024.

وفي سياق آخر، سبق أن اعتذرت أسماء جلال عن المشاركة في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، الذي كان مقررا عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

وجاء الاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسل «أشغال شقة»، الذي تخوض من خلاله تجربة الكوميديا لأول مرة، استعداداً لعرضه في رمضان 2024.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

الفنانة أسماء جلال عمرو يوسف فيلم ولاد رزق صلاح الجهيني طارق العريان

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