الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة حصة مصر السنوية لأن حصتنا 55 مليار منذ عام 1968 فهناك مشروعات في السودان وجنوب السودان لو نفذناها يمكن أن تصل حصة مصر إلى 70 مليار متر مكعب وأشهرها قناة جونقلي .

كل ما تريد معرفتة عن قناة جونقلي

تُعد قناة جونقلي، الواقعة في السودان، حلًا واعدًا للتخفيف من أزمة المياه التي تواجهها مصر، خاصةً في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وازدياد عدد السكان. فإكمال إنشاء القناة سيُساهم في زيادة حصة مصر من المياه بشكلٍ كبير، مما يُعزز الأمن المائي ويُخفف من الضغوط على الموارد المائية المصرية.

قناة جونقلى تم إنشائها لنقل بعض من مياه بحر الجبل شمالا لري الأراضي الزراعية في مصر والسودان، وبالفعل بدأ شقها ولكن لم يكتمل المشروع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.