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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذيعة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها في كوخ الأسود

صدى البلد

استمتعت مقدمة البرامج البريطانية هولي ويلوبي بعيد ميلادها الـ 43 بأسلوبٍ فخم، حيث زارت محمية "بورت ليمبني للحياة البرية" وتلقت كأساً من الشمبانيا احتفالاً بالمناسبة.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن”، دلل زوجها دان بالدوين النجمة بتكلفة إقامة ليلة واحدة في كوخ الأسود الفخم مقابل 1650 جنيهاً إسترلينياً للاحتفال بعيد ميلادها.

أمضت ويلوبي، التي بلغت 43 عاماً يوم السبت، اليوم في المنتجع الذي تبلغ مساحته 600 فدان مع زوجها دان وأطفالهما الثلاثة. 

خلال إقامتهم، اصطحبت العائلة جولة بسيارة دفع رباعي لمشاهدة النمور والزرافات والفهود الموجودة في الموقع قبل الاستمتاع بإقامة مريحة ليلاً في أحد أكواخ الأسود الفخمة في المنتجع.

وفقًا لصحيفة "ذا صن"، قال أحد المتفرجين: "بدا على هولي أنها كانت تستمتع بعيد ميلادها ولم تتوقف عن الابتسام. لقد مكثت في أحد كوخي الأسود التابعين لبورت ليمبني والذي يسمح للزوار بالإقامة مع الأسود. إنها تجربة مذهلة وراقية للغاية".

وأضاف: "أمضوا اليوم في التجول بسيارة حول حديقة السفاري قبل الاستقرار والاستمتاع بليلة معاً كعائلة في الكوخ".

وتابع المشاهد بالقول إن الأشهر القليلة الماضية كانت "صعبة" على هولي وأن الاستمتاع بهذا اليوم مع عائلتها كان "شيئاً مميزاً".

يذكر أن هولي ليست الشخصية العامة الوحيدة التي استمتعت بالمنتجع، حيث سبق أن أقام فيه شخصيات معروفة مثل تشيريل تويدي، ريو فرديناند، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

تتميز غرف المنتجع بمدافئ خشبية ونوافذ بانورامية ضخمة تسمح للنزلاء بمراقبة الأسود وأشبالها عن قرب.

 كما تحتوي غرفة النوم الرئيسية على درج حلزوني يؤدي إلى غرفة صغيرة مع بعض الأسرة الإضافية.

يتضمن كوخ الأسود أيضاً تراساً واسعاً به موقد نار وحديقة خاصة، بينما يحتوي الحمام على نافذة كبيرة تطل على موطن الأسود.

ويُمنح ضيوف المنتجع أيضاً إمكانية الوصول إلى عربة غولف لاستكشاف الموقع الضخم الواقع في كنت.

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