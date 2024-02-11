ضبط شخص بالدقهلية حاول سرقة خزينة مكتب بريد

ألقت مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، القبض على شخص عقب قيامه بنزع الشباك الحديدي بمكتب بريد قرية بهوت والدلوف بداخله ومحاولة سرقته، إلا أنه لم يستطع لصعوبة فتح الخزينة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة نبروه من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مكتب بريد قرية بهوت بسقوط الشباك الخلفي الخاص بمكتب البريد.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه الى مكان الواقعة وتبين أن المبنى مكون من أرضي وطابق"قديم" ومكتب البريد كائن بالطابق الأرضي وسقوط الشباك الخلفي للمكتب على مساحة 50 سم طولا و 50 سم عرض والملاصق لسور احدى المدارس، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ الأخرى وعدم وجود ثمة كسور أو محاولة سرقة.

وتوصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى"ا.ع.ا"،22 عاما، ومقيم قرية بهوت دائرة المركز والسابق اتهامه فى 2 قضية سرقة- سرقة مسكن" وقيامه بنزع نافذة المكتب والدلوف الى مكتب البريد قاصدا الشروع فى سرقته، إلا انه لم يتمكن من ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.