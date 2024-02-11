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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

1227 طن مكرونة وأعلاف حيوانية.. الداخلية تداهم مخازن محتكري السلع الغذائية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على (مخزن "بدون ترخيص" بالشرقية) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المكرونة بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخله على كمية قدرها (1000 طن مكرونة).

كما تم ضبط القائمين على (مصنع ومخزنين "بدون ترخيص" بالجيزة) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخلها على (227 طن أعلاف حيوانية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين الامن العام الأعلاف الحيوانية السلع الغذائية

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