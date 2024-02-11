5 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه في شراء عقارات وأراض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى) .

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.