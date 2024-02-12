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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لهذه الأسباب كان يصوم سيدنا النبي في شهر شعبان

شهر شعبان
شهر شعبان

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصيام فى شهر شعبان، لافتا إلى أن الصيام عامل مشترك فى كل المناسبات الدينية. 

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  اليوم الأحد: "الاهتمام بالصيام، لأنه يساوى ربع الإيمان، والصبر نصف الإيمان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لى  وأنا أجزى به".

وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الصيام فى شعبان، لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صايم".

دعاء دخول شهر شعبان 2024

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697])، وورد دعاء دخول شهر شعبان عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – في الحديث الذي روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.
دعاء شهر شعبان  

يُستحب في دعاء دخول شهر شعبان أن نقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنا وتغفر لنا وتردنا إليك ردًّا جميلًا دون حول منا ولا قوة، اللهم إنا نسألك بقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء أن تقربنا من طاعتك، وتبعدنا عن معصيتك، وتبارك لنا في شعبان، وتبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك بجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، أن تقربنا منك وترفع عنا البلاء وتعيننا على طاعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها.

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