أكثر الأبراج سعادة في المال والحب خلال 2024| فيديو

كشف الدكتور “رئيف رأفت” خبير الابراج، خلال لقاء بمقع صدى البلد، عن أكثر الأبراج سعادة في المال و الحب خلال ٢٠٢٤ وذلك عبر النقاط التالية :

برج الجدي:

أفضل فترة للحب من بداية العام حتى 25 شهر الجدي.

مميزات هذه الفترة:

إمكانية حدوث حب من أول نظرة.

تحقيق السعادة والمسرات.

إمكانية الخطوبة أو الزواج.

نصائح لبرج الجدي:

توخي الحذر عند شراء سيارة جديدة.

ممارسة الرياضة باعتدال.

السفر إلى أماكن طبيعية لتحسين الطاقة الإيجابية.

الأبراج الأكثر حظًا ماليًا:

برج الحمل:

5 شهور مقبلة مليئة بالرزق والفرص المالية.

إمكانية الدّخر، وعمل إضافي، وتعويض.

برج الثور:

النصف الثاني من السنة مليء بالخير والرزق.

برج الميزان:

5 شهور مقبلة جيدة لسداد الديون وتحقيق الاستفادة المالية.

برج العقرب:

النصف الثاني من السنة مليء بالخير والرزق، وسداد الديون.