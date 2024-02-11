أكثر الأبراج سعادة في المال والحب خلال 2024| فيديو

كشف الدكتور “رئيف رأفت” خبير الابراج، خلال لقاء بمقع صدى البلد، عن أكثر الأبراج سعادة في المال و الحب خلال ٢٠٢٤ وذلك عبر النقاط التالية :
برج الجدي:
أفضل فترة للحب من بداية العام حتى 25 شهر الجدي.
مميزات هذه الفترة:
إمكانية حدوث حب من أول نظرة.
تحقيق السعادة والمسرات.
إمكانية الخطوبة أو الزواج.
نصائح لبرج الجدي:
توخي الحذر عند شراء سيارة جديدة.
ممارسة الرياضة باعتدال.
السفر إلى أماكن طبيعية لتحسين الطاقة الإيجابية.
الأبراج الأكثر حظًا ماليًا:
برج الحمل:
5 شهور مقبلة مليئة بالرزق والفرص المالية.
إمكانية الدّخر، وعمل إضافي، وتعويض.
برج الثور:
النصف الثاني من السنة مليء بالخير والرزق.
برج الميزان:
5 شهور مقبلة جيدة لسداد الديون وتحقيق الاستفادة المالية.
برج العقرب:
النصف الثاني من السنة مليء بالخير والرزق، وسداد الديون.