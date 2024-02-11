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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سبب فرحتى .. أحدث ديو غنائى لأحمد سعد وأصالة فى عيد الحب

صدى البلد

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .

الأغنية من المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .

من المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربع المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت .


يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند  وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

قدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو.

مؤخرا ً أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص . 
 تصدر أحمد سعد التريند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الإقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الإقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير .

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