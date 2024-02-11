شعبة الخضراوات للتجار: تاجروا مع الله ولا ترفعوا الأسعار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوت والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاض تدريجي في أسعار الخضراوات والفاكهة، ومنها البصل والطماطم والبطاطس.

وعن ارتفاع أسعار الثوم، أكد النجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي" أن هذا العام سوف يكون هناك هيكون هناك بشار التوم المصري يمكن تخزينه للعام مقبل

وأوضح النجيب، أن الخضراوت والفاكهة ليس لهما علاقة بالدولار حيث أنها منتجات مصرية ، بل مصر تقوم بتصدير الخضراوات والفواكه للخارج.

وأكمل: أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك سوف يكون هناك منافذ ثابتة ومتحركة في كل مكان، وذلك للتخفيف على المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشددًا على توافر السلع في معارض أهلًا رمضان، وغيرها من المبادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التضامن.

وناشد المواطنين، بعدم الشراء من التجار الذين يغالون في الأسعار حيث أنها منتجات قابلة للتلف، وإذا تم تركها فسوف يضطر التجار لبيعها بسعرها العادل.



وأكد على أنه يجب أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية يشارك فيها المواطنين وذلك لضمان حصولهم على المنتجات الغذائية بسعرها الحقيقي وعدم وقوعهم فريسة لجشع بعض التجار.



وأختتم، قائلا: أن المواطن لا يشعر بانخفاض الاسعار بسبب حلقات التداول الكثيرة، وعلى التجار تقديم العروض لمواطنين للتخفيف عنهم، موجها لهم رسالة : تاجرو مع الله ولا ترفعو الاسعار"



