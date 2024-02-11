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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التنمية الإدارية الأسبق: الطروحات حلول فورية لأزمة الدولار

أحمد درويش، وزير
أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق

قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن الحكومة الحالية لا تعلن دائمًا كل التفاصيل، موضحًا أنه لا يعلم بأن الحكومة تنتهج العلاج أم المسكنات في حل الأزمات ولابد أن يكون هناك إعلان للخطة.

أوضح الدكتور أحمد درويش، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الاقتصاد عبارة عن مجموعة من المعادلات، وفي حالة عدم الاعتماد على تلك المعادلات يتحول إلى "كلام مرسل".

ونوه الدكتور أحمد درويش، بأن هناك مرض وهو عدم توافر العملة الدولارية، كما أن المسكن الحالي لهذا المرض يكون طرح بعض الأصول للبيع، مشددًا على أن الطروحات هي مسكنات وحلول فورية لأزمة عدم توافر الدولار.
 

التنمية الادارية الاقتصاد أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق العملة الدولارية الدولار

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