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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين: طالبنا بزيادة البدل وحزمة القرارات الاجتماعية طمعتنا أكتر

خالد البلشي، نقيب
خالد البلشي، نقيب الصحفيين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي أنه منذ اللحظة الأولى لتعييني نقيبا، كان هناك اتصال من الدولة معه، وتمت تهنئته، مشيرا إلى ان هذا الأمر كان بمثابة رسالة للعلاقة الصحبة بيننا وبين النقابة


وأضاف خالد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي"    أن النقابة ليست حزب سياسي، فهي تهدف للدفاع على المهنة وحقوق العاملين بها ، لافتا إلى تخوفات الزملاء الصحفيين بعد فوزه بالنقابة من عدم زيادة البدل ولكن حدث العكس وتم زيادته.
 

وأكمل:" رسالة البدل كانت واضحة انها لا يوجد خصومة او عقوبة للصحفيين ونطالب دائما بزيادة البلد.. ولسنااقل من احد ".

وأوضح  أنه تلقى اتصالات من الصحفيين بعد إقرار حزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور مضيفا:" طالبنا من قبل والحزمة طمعتنا اكتر ".

وأشار إلى الصحفيين طالبوا بزيادة مصدر دخلهم وهو البدل مضيفا:" مطلبنا دائما لزيادة البدل ويوجد جزء كبير يعتمد عليه".

 

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