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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد البلشي: علاقتنا جيدة مع الدولة بما يصب في مصلحة الصحفيين

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه كان هناك الكثير من الملفات التي كانت بحاجة لفتحها والعمل على الاحتكاك بها وحل الأزمات التي تشملها، أبرزها ملف العلاقة مع الدولة.

واردف  البلشي خلال لقاءه ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي"  أنه يوجد  علاقة صحية بين نقابة الصحفيين والدولة  بما يصب في مصلحة الصحفيين، وهو ما ترتب عنه زيادة البدل مرتين، خاصة أنه كانت هناك مخاوف بعد تعيين نقيبا للصحفيين بعدم زيادة البلد.

وأشار البلشي، إلى أن ملف الحريات الصحفية أحد أهم الملفات الذي يتبناها،  مؤكدًا أنه حتى الآن تم الافراج عن 80 صحفي، وباقي  7 صحفيين نقابيين ، و13 غير نقابي ، وهناك 2 صدر ضدهم احكام،  كما أن ملف العاطلين والمؤقتين والصحف الحزبية  والصحافة الالكترونية وملف الحجب من الملفات المهمة .

وأكد البلشي، أنه سعى لتطوير العلاقة مع  المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ، والنقابات الصحفية خارج مصر، مشددًا على أهمية تحرير العمل النقابي من الانتخابات وعودة قوة اللجان النقابية والتمثيل النقابي الداخلي، بالاضافة إلى عودة الهيبة لجائزة الصحافة المصرية.
 

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