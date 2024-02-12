نقيب الصحفيين: نبذل الجهود لاستعادة المهنة كي تعبر عن الجميع

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا نبذل الجهود لاستعادة المهنة كي تعبرعن الجميع، متابعا: نحن نعبر عن كافة أطراف المجتمع، الصحافة لا تفكر في طرف وحيد بل متحررة من القيود وايضا مجالس تحرير متحررة.



أوضح البلشي خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي"، أن إشكالية تخوين المعارضين تحجمت الفترة الاخيرة وتراجعت كثيرا ولكن ما زالت موجود مضيفا:" أتمنى ان يندثر هذا التفكير.. فأنا معارض ايضا ".

وواصل:" المعارضة تفتح أبواب مختلفة للتنمية، والحرية ليست خطر فهي نجاة وأداة دفاع في يد هذا الوطن وسلاح للدفاع عنه و لمستقبل أفضل".



وأكمل:" انتقاد شيء بعينه ينبع بهدف التطوير وليس الهجوم على شخص معين “، مختتما:” منحت نفسي إجازة من العمل السياسي لكي أؤدي دوري نقيباً للصحفيين لمدة عامين".

