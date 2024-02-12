خالد البلشي: توسيع مساحات الحرية السبيل لإنقاذ الأوطان.. والصحافة سلاح الجميع

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنه طرح قضايا الجماعة الصحفية في جلسات الحوار الوطني معقبا:" وتحدثت بصدق وصراحة ولمست استيعاب من الجميع وتلبية للمطالب".

أوضح البلشي خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي"، أنه تحدث عن إلغاء حجب المواقع الصحفية، مضيفا:" تحدثت عن طريقة وآليات اختيار القيادات الصحفية ومجالس التحرير و حاولنا طرح القضايا الصحفية بصدق شديد، وطرحت المشاكل الاقتصادية التي تعرقل المهنة، مع التشريعات الصحفية والتي تحتاج لتعديل مع إزالة القيود المفروضة بها"..

وواصل :" رفضنا للحبس في قضايا النشر ليس لوجود "ريشة" على رؤوس الصحفيين وإنما لرغبتنا في وجود "ريشة" على رأس المجتمع كله وحريته".



واستطرد :" اصبحت معبرا عن الجماعة الصحفية وكان لابد ان اعبر عنها بالحوار الوطني، وتم الاستماع لي مع تلبية مطالبي معقبا:" حرية الصحافة ستفيد الجميع فهي سلاح للجميع، توسيع مساحات الحرية السبيل لإنقاذ الاوطان".

