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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بروفات لرامي صبري استعدادا لحفل عيد الحب مع محمد منير

رامي صبري
رامي صبري

حرص المطرب رامي صبري على عمل بروفات مع فرقته الخاصة استعداد لحفل عيد الحب والذى يحيه يوم الجمعة القادمة مع الكينج محمد منير بفاميلى بارك.

واتفق رامي مع فرقته على تقديم مجموعة من الأغاني الرومانسية التى تتناسب مع أجواء الحفل وقام بعمل بروفة على أغنية بين الحيطان وهي واحدة من مجموعة أغاني يقدمها على المسرح.

 


 

رامي صبري يطرح ميدلي 


وشارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

وفي الميدلي الجديد قدم رامي وشريف أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

وكانت أغنية “بين الحيطان” حققت نجاحا كبيرا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم “النهايات أخلاق”، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية، و هي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري  وجيتار مصطفى نصر.

 

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

 

رامي صبري حفل عيد الحب الكينج محمد منير المطرب رامي صبري

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