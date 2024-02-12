أخبار الفن: ننشر صورا جديدة من حفل زفاف محمود عامر و تفاصيل طرح 3 أغنيات جديدة فى عيد الحب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد حماقي بالسعودية تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة.



وتبدأ أسعار تذاكر حفل محمد حماقي من 295 ريال سعودي وحتى 900 ريال.



فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بطرح برومو أغنيتها الجديدة والتى تستعد لطرحها يوم الخميس القادم تحت عنوان بيقولو قوية.



أغنية بيقولو قوية من كلمات طارق على وألحان وتوزيع إسلام رفعت أما الميكس وماستر الأغنية قام بها جورج يعقوب.



تستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة بعنوان لو يرجع وذلك بمناسبة عيد الحب والذى يوافق يوم 14 من شهر فبراير الحالي.



وبدأت روبي فى الترويج للأغنية عبر صفحتها الرسمية وقامت بطرح بوستر الأغنية عبر موقع الصور الشهير انستجرام واكدت على طرحها خلال أيام قليلة من الآن.



وجدت صبا مبارك نفسها في مواجهة حامية لم تكن فى الحسبان مع زوجة حبيبها السابق، عندما تباغتها بسؤالها "إيه اللي بينك وبين جوزي؟"، وذلك ضمن أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض على قنوات أون تي في وام بي سي بالتوازي مع منصة شاه متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

احتفل الفنان محمود عامر بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك عقب انفصاله عن زوجته الأولى بعدة أشهر.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا جديدا من حفل الزفاف تجمع العروسين باصدقائهم وأفراد العائلة.



حرص المطرب رامي صبري على عمل بروفات مع فرقته الخاصة استعداد لحفل عيد الحب والذى يحيه يوم الجمعة القادمة مع الكينج محمد منير بفاميلى بارك.



واتفق رامي مع فرقته على تقديم مجموعة من الأغاني الرومانسية التى تتناسب مع أجواء الحفل وقام بعمل بروفة على أغنية بين الحيطان وهي واحدة من مجموعة أغاني يقدمها على المسرح.

