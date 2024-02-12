مواجهة حامية بين صبا مبارك وزوجة حبيبها السابق في بين السطور

وجدت صبا مبارك نفسها في مواجهة حامية لم تكن فى الحسبان مع زوجة حبيبها السابق، عندما تباغتها بسؤالها "إيه اللي بينك وبين جوزي؟"، وذلك ضمن أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض على قنوات أون تي في وام بي سي بالتوازي مع منصة شاه متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.



بعد أن قاومت ملاحقة حبيبها السابق جيمي (محمد علاء) المستمرة لها بكل الطرق، تجد هند سالم (صبا مبارك)، نفسها في مواجهة مباشرة مع زوجته هدى (ناردين فرج)، لم تكن تتوقعها، عندما تطلب مقابلتها لتنفرد بها وتلقي عليها بهذا السؤال المباغت، لكنها وبكل شجاعة كعادتها، تختار الصراحة وعدم المراوغة وتجاوبها بنفس المباشرة بأنها كانت على علاقة به في الماضي قبل زواجه من هدى.



وهي الإجابة التي قد تقلب كل الموازين، وتكشف عن أسرار طالما حرصت هند على إخفائها حفاظاً على مشاعر كل من حولها، خاصة وأن إجابتها لم تقف عند هذا الحد، بل استكملتها بالكشف عن ملاحقة جيمي لها منذ عودته هو وهدى من أمريكا، ليستجديها على العودة إليه، وهو الكشف الذي أصاب هدى بصدمة شديدة، قد تقودها إلى ردود فعل غير محسوبة، لتنضم إلى قائمة المشكوك فيهم بقتل زوجها.



مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.