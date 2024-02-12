ننشر صورا جديدة من حفل زفاف محمود عامر

احتفل الفنان محمود عامر بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك عقب انفصاله عن زوجته الأولى بعدة أشهر.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا جديدا من حفل الزفاف تجمع العروسين باصدقائهم وأفراد العائلة.





محمود عامر

وكان أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك فى اغسطس الماضى.

وكتب محمود عامر علي حسابه فيسبوك:"سينجل".

وعلق له كل من الفنان صلاح عبدالله"ماينفعش ياحوده صدقني ماينفعش وأتمنى أن يكون المنشور التالي "طردنا الشيطان ورجعنا لبعض".

والفنانه رانيا محمود ياسين"زعلت بجد انا طول عمري اعرفكم مع بعض ربنا يصلح الاحوال".

محمود عامر يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل "أعمل إيه"

وكشف محمود عامر، خلال حواره إلى البرنامج المذاع على قناة "CBC"، كواليس مشاركته فى مسلسل "أعمل إيه" معالنجم خالد الصاوى، قائلاً:" حين تم عرض عليا الدور الخاص بالمسلسل قلت لهم يا جماعة أن عامل بطولة فىمسلسلات المماليك والمداح، إزاى هاجى اعمل حلقة فى 45 حلقة ونجحوا فى إقناعى بالقيام بالدور، وفور قرائتى للدورممستكش دموعى".

أوضح "عامر"، أنه يتلقى رسائل من المشاهدين بشكل دورى يسألونه عن تفاصيل الدور الذى قام به فى شخصية "عمشاهين"، مشيداً بالكاتب محمد الحناوي كاتب السناريو الخاص بمسلسل "أعمل إيه"، قائلاً:" المسلسل لمس قلوب المشاهدين فى مصر والوطن العربى، وأحد المواطنين كتب "يا عم شاهين شحت في قلوب المصريين".