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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حطمت سيارتين وعطلت المرور.. سقوط شجرة عملاقة في مدينة نصر | فيديو وصور

سقوط شجرة عملاقة
سقوط شجرة عملاقة في مدينة نصر

قامت الجهات المعنية برفع آثار سقوط شجرة عملاقة بمدينة نصر والتي تسببت في تعطيل حركة المرور بشارع عبدالله العربى امتداد شارع الطيران.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً بسقوط شجرة ضخمة في شارع عبدالله العربى امتداد شارع الطيران في مدينة نصر .

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال حي شرق مدينة نصر بقيادة اللواء ا.ح / أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، والاسعاف وتم التعامل الفوري مع البلاغ ورفع الشجرة من نهر الطريق لتعود حركة المرور لطبيعتها من جديد.

ولم تسفر الواقعة عن حدوث اي وفيات او إصابات بشرية ، بينما حطمت سيارتين ملاكي كانتا متوقفتين أسفلها .

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سقوط شجرة الحماية المدنية حي شرق مدينة نصر سقوط شجرة ضخمة شارع الطيران مدينة نصر

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