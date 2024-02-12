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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في حي شرق مدينة نصر | صور

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

شن رجال حي شرق مدينة نصر بالاشتراك مع شرطة المرافق في حملة مكبرة استهدفت رفع كافة الاشغالات بمحيط السراج مول في مدينة نصر .

جاءت الحملة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد تعدد الشكاوي حيث تم التصدي لكافة صور الإشغالات التي تعوق سير المارة ، والسيارات وتشوه المظهر الجمالي و الحضاري لشوارع الحي بقيادة اللواء ا.ح / أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات .

وقد أسفرت الحملة عن رفع كافة الاشغالات من خلف السراج مول الشارع الخلفي ، وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي .

وفي إطار متصل ، تم إصلاح وصيانة شبكة البنية التحتية من الصرف الصحي ومياه الشرب ، وشفط المياه بالكامل خلف مبنى السراج مول الشارع الخلفي بعد تسريب مياه من ماسورة .

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إشغالات مدينة نصر السراج مول حي شرق مدينة نصر اللواء خالد عبد العال

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